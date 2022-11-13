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Son Dakika... Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 18:13
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Son Dakika... Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama

Son Dakika... Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
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Meral Akşener, bugün Anıtpark’ta düzenlenen ‘Ankara Esnaf Buluşması’ etkinliği öncesinde, İstiklal Caddesi’nde medyana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

"RAHMET DİLİYORUM"

Akşener, şunları söyledi:

“Sayın Adnan Beker’in organize ettiği ve hepimizin katılacağı, öncesinden planlanmış bir yemek programındayız. Son dakikada hepimizin haberdar olduğu acı haberi alınca da misafirlerimiz buraya geldiği için iptal edemedik. Dolayısıyla çok acı bir günde beraberiz. Öncelikle terörle, terör saldırısı üzerinden şehit edilmiş vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum".

"BU ALÇAKÇA SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM"

"Milletimizin başı sağ olsun, ailelerimizin başı sağ olsun. Bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. En kısa sürede faillerinin bulunması için ne gerekiyorsa yapılmasına biz de yardımcı olmak isteriz. Bunun da takipçisi olacağız. Arkadaşlarımızı bu konuyla ilgili görevlendirdik. Şu anda hayatını kaybetmiş vatandaşlarımız için içeride Kur’an tilaveti yapılacak. Keşke çok daha güzel bir ortamda beraber olabilseydik. Bizim gibi stratejik öneme sahip ülkelerin bu tür problemleri oluyor. Tekrar söylüyorum; bu alçakça saldırıyı tekrar kınıyorum hem arkadaşlarım hem kendi adıma.”

 

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Vatandaş
13.11.2022 18:27
yine birileri bir şeyler mi çeviriyor? millet her şeyi öğrenmelidir. milletvekilleri bu konunun takipçisi olmalıdır.  
 
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