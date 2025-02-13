Son dakika… Almanya'da bir araç miting alanına daldı: Yaralılar var

Almanya'nın Münih kentinde bir araç, kalabalığın arasına daldı. 15 kişinin yaralandığı aktarılan olay sonucu polis soruşturma başlattı.

Münih Polisi'nin Perşembe günü yaptığı açıklamada, bir aracın bir grup insanın üzerine sürüldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Polisin X'te yaptığı açıklamada, kalabalığa dalan sürücünün gözaltına aldıklarını ve başka bir tehdidin an itibariyle sonlandığı duyuruldu. Bild, olay yerinde ateş açıldığını aktardı.

Aracın, Almanya'nın en büyük sendikası olan Verdi'nin düzenlediği bir mitinge katılan insanları hedef aldığı aktarıldı. Sendika olayla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadığını açıkladı.