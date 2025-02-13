Son dakika… Almanya'da bir araç miting alanına daldı: Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika… Son dakika… Almanya'da bir araç, Verdi isimli bir sendikanın üyelerinin grev mitingine daldı. Korkunç olayda en az 15 kişi yaralandı. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Almanya'nın Münih kentinde bir araç, kalabalığın arasına daldı. 15 kişinin yaralandığı aktarılan olay sonucu polis soruşturma başlattı.

Münih Polisi'nin Perşembe günü yaptığı açıklamada, bir aracın bir grup insanın üzerine sürüldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

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Polisin X'te yaptığı açıklamada, kalabalığa dalan sürücünün gözaltına aldıklarını ve başka bir tehdidin an itibariyle sonlandığı duyuruldu. Bild, olay yerinde ateş açıldığını aktardı.

Aracın, Almanya'nın en büyük sendikası olan Verdi'nin düzenlediği bir mitinge katılan insanları hedef aldığı aktarıldı. Sendika olayla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadığını açıkladı.

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