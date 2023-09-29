Son dakika... Altın Portakal Film Festivali iptal edildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin iptal edildiğini duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Son dakika... Altın Portakal Film Festivali iptal edildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini duyurdu.

Festival 'Kanun Hükmü' adlı film üzerinden yaşanan tartışmalarla gündeme gelmişti.

Böcek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak özüne döndürdüğümüz, yıllara meydan okumuş, Antalya’mızın ve ülkemizin en önemli markalarından biri olan ve 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız Antalya Altın Portakal Film Festivali’mizi bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan süreç sebebiyle iptal ettiğimizi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum. Şahsıma ve belediyemize malum film üzerinden isnat edilen suçlamaların tamamını da gerçek muhataplarına aynen iade ediyorum.

Kamuoyuna saygılarımla."

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NE OLMUŞTU?

Kanun Hükmü filmi festival seçkisinden çıkarılması sonrası birçok yönetmen de tepki olarak filmlerini festivalden çekti. Bunun üzerine festival yönetimi filmi seçkiye geri aldığını duyurdu. Ancak bu defa da Kültür Bakanlığı festivale desteğini çekti. Ardından festival yönetimi filmi yeniden seçkiden çıkardı. Son olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümündeki "Kanun Hükmü" adlı belgeseli gerekçe göstererek tahsisi yapılan Antalya Spor Salonu’nun tahsisinin iptal edildiğini duyurdu.

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