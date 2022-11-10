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Son Dakika... Ankara'da bir evde Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Bir evde Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 19:57
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Son Dakika... Ankara'da bir evde Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu

Son Dakika... Ankara'da bir evde Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu
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Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir evde Afgan uyruklu 5 şahıs bıçaklanmış halde ölü bulundu. Şahısların 1 hafta önce öldüğü tahmin edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.   
  Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesinde Örnek Mahallesi’nde yaşayan Afgan uyruklu 5 kişiden haber alamayan aileleri polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine şahısların yaşadığı Örnek Mahallesi’ndeki eve giden ekipler, eve girdiklerinde 5 şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Bıçaklanarak öldükleri belirlenen şahısların yaklaşık 1 hafta önce öldükleri tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

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Benhur
10.11.2022 21:17
Ne işi var bunların Türkiye'de? Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Sokakta bulanlarla birlikte 2023 te gidecekler onu da bilsinler  
 
Ülkü turan
10.11.2022 21:06
Colugumuz çocuğumuz uyuşturucu derdinde.kizlarimiz sokağa çıkamıyor pekii İçişleri bakanımız ne yapıyor.tum bunlar olurken .fotoroman yarışmasına mi katiliyor.eger gucu yetmiyorsa istifa edebilir  
 
Necati
10.11.2022 21:05
üç kuruş fazla para için bunlara evlerini kiraya veren paragöz adamalrı bulup dövmeli..  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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