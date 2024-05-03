Son dakika... Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu öldü

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu öldü
Ankara'da motosikletle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman 6 Mart 2024 tarihinde Ankara'da bindiği motosiklet ile trafik kazası yapmıştı.

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Rahman'ın kullandığı motosiklet, önünde giden hafif ticari araca hızla çarpmış ve Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu yaşanan kazada ağır yaralanmıştı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Rahman, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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NE OLMUŞTU?

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 30 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'da bir kuryeye çarparak ölümüne neden olmuş olayın ardından da Türkiye'den kaçmıştı.

Olayın ardından şahıs yakalandı. Ancak Mahmud'un motosikletle çarparak öldürdüğü kuryenin ailesi şikayetini geri çekti. Daha sonra mahkeme, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'a verilen 2,5 yıllık hapis cezasını 27 bin 300 lira adli para cezasına çevirmişti.

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