Son dakika... Ata Emre Akman cinayeti davasında karar

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Son dakika... Ata Emre Akman cinayeti davasında karar

Balıkesir'de restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı 25 yerinden bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki Erdoğan Özdemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Balıkesir’de üniversite öğrencisi olan 25 yaşındaki Ata Emre Akman’ın cinayete kurban gitmesinin ardından bugün mahkemede karar verildi.

11 Mayıs tarihinde Ata Emre Akman’ın sipariş teslimi sonrasında Erdoğan Özdemir tarafından 25 defa bıçaklanarak katledilmesi sonrasında Akman hayatını kaybetmişti.

Akman’ın acılı annesi Zuhal Akman, saldırıyı gerçekleştiren Erdoğan Özdemir’i babası Orhan Özdemir’in azmettirdiğini iddia etmişti.

Bugün yapılan duruşmada sanık Erdoğan Özdemir’e ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası verilirken, azmettiricilik ile suçlanan baba Orhan Özdemir ise beraat etti.

Cumhuriyet Savcısı tarafından sanık Özdemir ve baba Özdemir’in müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmiş ancak saldırgan Erdoğan Özdemir 18 yaşından küçük olduğu için 24 yıla kadar hapis ile yargılanıyordu.

KURYECİ CİNAYETİ

Türkiye'de ‘kuryeci cinayeti' olarak konuşulan Balıkesir'de üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın bıçaklanarak hunharca öldürülmesi davasının 2'inci celsesi Balıkesir Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Akman'ın bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki E.Ö. 24 yıl hapis cezası alırken, sanığın babası O.Ö. ise beraat etti.

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