Son Dakika... Atatürk fotoğrafına hakaret eden imam hatipli tutuklandı

İstanbul'daki bir lisede, Atatürk fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunan şüpheli A.E.S (17) tutuklandı.

Son Dakika... Atatürk fotoğrafına hakaret eden imam hatipli tutuklandı

İstanbul Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açılamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediğinin görüldüğü belirtildi.

Söz konusu kişinin kimliğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, olayı gerçekleştiren 17 yaşındaki A.E.S'nin gözaltına alındığı bilgisi verildi. Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapan şahsın İstanbul’da gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi şahsiyetine hakarette bulunan A.E.S. adlı şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştır. İdari ve adli süreç başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

TUTUKLANDI

Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki çocuk tutuklandı.

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