Son Dakika... Azerbaycan eski Başbakanı İstanbul’da hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgilere göre Azerbaycan eski Başbakanı Surət Hüseynov, bugün sabah saat 09.00 civarında İstanbul Havalimanı’nda emboli atması nedeniyle Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Eski başbakan Hüseynov buradan Bağcılar Medipol Üniversite Hastanesi’ne sevki gerçekleştirildi. Huseynov’un tedavisi devam ediyor.

SURET HÜSEYNOV KİMDİR

Suret Hüseynov, 1. Karabağ Savaşı'nda rol alan Azerbaycanlı komutan ve 1993-1994 yılları arasında Azerbaycan başbakanı olan siyasetçi.

1992-1993 yılları arasında Gence'de Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na bağlı bir alayın komutanlığını yapmıştır. 1992'de 1. Karabağ savaşında emrindeki birliklerle Dağlık Karabağ'ın %52'sini Ermenilerden geri almıştır. Aldığı zaferler nedeniyle 1992'den 1994'e dek Azerbaycan'da "Halk Kahramanı" unvanını almıştır. Ancak 1993 Ocak'ında sert kış koşullarında başlattığı hücumda yenilgi almış ve birliklerini Ağdere'den çekmek zorunda kalmıştır. Bu yenilgi sonrası görevden alınması ve Kelbecer'in işgal edilmesinden sonra demokratik seçimle başa gelen Azerbaycan'ın 2.cumhurbaşkanı olan Ebulfez Elçibey'e karşı 1993 yılında Gence'de isyan başlatmıştır. Birliklerini Gence'den Bakü'nün önüne kadar götürür. Bu durum sürmekte olan savaşın gidişatını iyice değiştirir. İç savaş çıkmasından endişe eden Elçibey, görevinden ayrılıp Nahçıvan'a doğduğu köye gider. Cumhurbaşkanı koltuğuna Elçibey'in Nahçıvan'dan Bakü'ye çağırdığı Haydar Aliyev gelmiş ve Bakü önlerine kadar gelen Suret Hüseynov'la arasında kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşmeler sonunda Suret Hüseynov'u başbakan atamıştır. 1995 senesinde vatana ihanetten yargılanmış ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 17 Mart 2004 tarihinde affedilmiştir.