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Son Dakika... Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı

Bugün oynanan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi taraftarların "Hükümet istifa" sloganlarına tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 21:27
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Son Dakika... Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı

Son Dakika... Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün oynanan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi taraftarların 'Hükümet istifa' sloganlarına tepki göstermişti. Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle 44 bini aşkın vatandaşımızın şehit olduğu afet sonrasında futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur. Bugün oynan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş’a ve Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır."

NE OLMUŞTU

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından can kaybı son güncellemeye göre 44 bin 374 olarak açıklandı. Depremler öncesindeki ihmaller ve sonrasındaki koordinasyonsuzluk nedeniyle vatandaşlar arasında hükümete karşı büyük bir öfke var.

Bu öfke dün oynan Fenerbahçe Konyaspor maçında “Hükümet istifa” sloganları ile kendini açığa vurdu.

Bugün ise Süper Lig’in 23’üncü hafta erteleme maçında İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş tribünlerinden “Hükümet istifa” tezahüratları yükseldi. Taraftarlar ayrıca depremden etkilenen çocuklar için getirdikleri oyuncakları sahaya attı.

Beşiktaş tribününden “Hükümet istifa” sesleri yükseldiği sırada Bahçeli, şu tweet’leri attı:

Türkiye’miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında trübünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur.

Bugün oynanacak Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasındaki müsabakalarda aynı şekilde istifa seslerinin yükselmesi halinde futbol kulüplerimizin oyuna geldiği, tuzağa düştüğü de netleşmiş olacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır.

Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir.

Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir.

 

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