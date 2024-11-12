Bahçeli, Erdoğan sorusuna çok sinirlendi! Gazeteciyi azarladı

Bahçeli grup toplantısında konuşma gerçekleştirdi. Bahçeli'nin konuşması sonrası basın mensuplarından gelen Erdoğan'la fikir ayrılığı sorusuna tepki göstererek, "Türkiye'yi tahrik edici yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici yapmaktan vazgeçsin, geçemiyorsan mesleği bırak" dedi.

BAHÇELİ ERDOĞAN SORUSUNA ÖFKELENDİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Serbestiyet yazarı Hilal Köylü'nün sorusuna tepki gösterdi. Köylü'nün "Çözüm süreci konusunda Erdoğan ile aranızda görüş ayrılığı var mı?" sorusuna Bahçeli, "Basın mensubu kardeşlerim, Türkiye'yi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Geçemiyorsan mesleğini bırak!" ifadeleri ile tepkisini dile getirdi.

BU İLK DEĞİL

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Lider Haber'in muhabiri Pelin Zengin'in, Diyarbakır'da öldürülen Narin ve darp edilerek cinsel istismara uğrayan Sıla bebeği anımsatarak sorduğu, "Yeni dönem Anayasa çalışmalarında idamı gündeme getirme gibi bir düşünceniz var mı?" sorusuna da tepki göstermişti. Bahçeli, "Böyle sapık ve yanlış sorularla aldatmaya heves etmeyin. Türk milletinin artık bundan gocunacak tarafı kalmadığı gibi utanacak tarafları başlamıştır." dedi.