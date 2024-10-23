Son dakika: Bahçeli idam ipini İYİ Parti'den istedi! Makam odasına asacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Öcalan gelsin Meclis'te konuşsun" çağrısına yanıt olarak İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun bugün partisinin grup toplantısında kendisine fırlattığı urganı istediği belirtildi.

MAKAM ODASINA ASACAK

Bengü Türk Genel Yayın Yönetmeni Ünal Kayar, "MHP Lideri Devlet Bahçeli, İP Grubundan o İP'i istedi ve Genel Merkez'deki makam odasına asacağı öğrenildi" ifadelerini kullandı.

???? #Sondakika



Bengü Türk Genel Yayın Yönetmeni Ünal KAYA:



????MHP Lideri Devlet Bahçeli, İP Grubundan o İP'i istedi ve Genel Merkez'deki makam odasına asacağı öğrenildi. pic.twitter.com/bBYjd240yM — Bengü Türk (@benguturktv) October 23, 2024

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli dün grup toplantısında yaptığı konuşmada "Bugün kitabın ortasından ve hiçbir yoruma ihtiyaç bırakmayacak nitelikte konuşacağım" diyerek "Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum. Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, “Umut Hakkı”nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise Bahçeli’nin Terörist başı Öcalan çağrısına, kürsüden 'urgan ip' fırlatarak yanıt verdi.

Bahçeli’nin 2007’de bir mitingde ‘Öcalan’ın idamı' çağrısına gönderme yapan Dervişoğlu, "Al bunu başının ucuna as" dedi.