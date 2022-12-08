Son dakika... Bakan Bilgin Meclis'te konuşuyor. Gözler EYT açıklamasında

EYT düzenlemesinde yaş sınırı gelip gelmeyeceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" demişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Bilgin'in EYT ile ilgili de açıklamalar yapması bekleniyor.

Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Öncelikle Hüseyin Örs beye geçmiş olsun diyorum.

Burada her türlü eleştirinin yapılması çok önemlidir. Burada yapılan konuşmaların özgür bir şekilde yapılmasını sağlamak zorundayız.

Bizim önceliğimiz çalışma ilişkileridir. Endüstri ilişiklerinde işçi-işveren ilişkileri çok önemlidir. Devlet de burada gerekli tedbirleri almakta zorunludur.

Çalışma ilişkilerinde sendikalar çok önemlidir. Sermaye kendiliğinden güçlüdür. Emekçilerin örgütlenmesi ve onları işverene karşı eşit hale getirmek bizim Çalışma Bakanlığı’nın görevidir.

Türkiye’de kamu sendikalaşması yüksek ancak işçi sendikalaşması düşüktür. Buradaki temel sebep orta ve küçük işletmelerde sendikalaşmaya karşı tavrıdır. Buna karşı mücadele etmek tüm siyasilerin görevidir.