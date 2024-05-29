Son dakika... Bakan Tunç duyurdu: Sokak hayvanları tasarısı Meclis'te!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Grup Toplantısı'nda sokak hayvanlarına ilişkin çalışmaya ilişkin soruları yanıtladı.

"ORTA YOL BULUNMALI"

Çalışmaya değinen Tunç, belediye ve bazı kurumlara görev düşeceğini ifade etti. "Burada dengeyi iyi korumamız lazım" diyen Tunç, şöyle devam etti:

Hem hayvanlarımızı koruyalım, ama insan sağlığını tehdit edecek durumu da ortadan kaldırmaya yönelik bir orta yol bulunması gerekecek.

Çalışmanın ne zaman Meclis'e sevk edileceği sorulan Tunç "Meclis grubumuzda taslak gönderildi. O vekillerimizin değerlendirmesine mahsus bir durum" yanıtını verdi.

Tunç taslakta 'uyutma' olup olmadığına yönelik soruya da "Bunlar Meclis'te tartışılacak konular. Nasıl bir çözüm bulunacak bunu hep beraber göreceğiz" karşılığını verdi.