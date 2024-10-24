Son Dakika: Bakan Yaşar Güler'den TUSAŞ terör saldırısı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TUSAŞ terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Güler, Tesadüf değildir, bir maşa olan terör örgütlerinin niyetlerini gayet iyi biliyoruz. Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmemiştir. Hainlerin oyunlarını bozmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Güler, operasyonların kararlılıkla süreceğini belirterek, 47 terör hedefinin tam isabetle vurulduğunu açıkladı.

"SIRTINI SIVAZLAYANLAR ÜMİTLENMESİN"

‘Hainlere inat daha fazla çalışacağız, üreteceğiz. Savunma sanayi projelerimizi daha hızlı gerçekleştirecek milletimizin umudu olmayı sürdüreceğiz’ diyen Yaşar Güler, “Türkiye'nin kılına bile zarar verilmesine izin vermeyeceğiz. Terörün hortlamasına izin vermeyeceğiz. Teröristler heveslenmesin, onların sırtını sıvazlayanlar ümitlenmesin.” dedi.

"BU TESİSİN HEDEF ALINMASI TESADÜF DEĞİLDİR."

Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmediğini belirten Güler, hainlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Güler, ifadelerine şu şekilde devam etti:

“TUSAŞ'ımızın ve personelinin göğsümüzü kabartacağına devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Her zaman savunma sanayinin yanında olacağız. Evlatlarımızın intikamını alacağız. Bu tesisin hedef alınması tesadüf değildir. Şer odaklarını bertaraf etmeye, son terörist bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. 29'u Irak ve 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere hedefler tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi terör odakları meşru hedefimiz olacağını herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Hiçbir hain terör örgütü mensubu kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır.”

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan savunma sanayi tesisi TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı yapan 1'i kadın 1'i erkek 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaştı.

Teröristlerin gerçekleştirdiği saldırılarda 4’ü Savunma Sanayi personeli 1’i ise taksi şoförü olmak üzere toplamda 5 kişi şehit olduğu aktarıldı. Yaralı sayısı ise 22 olarak belirtildi. Yaralılardan 3’ü taburcu olurken 19 kişinin tedavisi devam ediyor.