Son dakika: Bartın'da şiddetli deprem (11 Ekim 2024)

Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bartın Amasra açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 10.16'da kaydedilen depremin derinliği 9.33 kilometre olarak ölçülürken, deprem Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük gibi çevre illerden de hissedildi.

Şiddetli depremin İstanbul'da da hissedildiği kaydedildi.

AFAD: 4.8

KANDİLLİ: 5

Kandilli Rasathanesi, depremin şiddetini önce 4.9 olarak açıkladı ancak daha sonra revize ederek 5 diye bildirdi. Kandilli sarsıntının derinliği ise 7.5 kilometre olarak duyurdu.

SİSMOLOJİ MERKEZİ: 5.2

Avrupa Sismoloji Merkezi ise depremin büyüklüğünü 5,2 olarak duyurdu. İlk gelen bilgilere göre deprem herhangi bir hasara neden olmadı.