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Son dakika. Bartın'daki maden faciasına ilişkin 7 kişi tutuklandı

Son dakika... Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasına ilişkin soruşturmada 2 maden mühendisi ve TTK Amasra Müessese Müdürünün de bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 17:36
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Son dakika. Bartın'daki maden faciasına ilişkin 7 kişi tutuklandı

Son dakika. Bartın'daki maden faciasına ilişkin 7 kişi tutuklandı
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Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye getirilen şüphelilerden TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, müessese müdür yardımcısı S.A, işletme müdürü S.E. ile kartiyelerden (Birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri L.A. ve İ.H.M, iş güvenliği şube müdür vekili V.S. ve emniyet mühendisi Ş.K, savcılıktaki sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, 7 şüphelinin "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden idari müdür S.S.B, elektrik mühendisi H.O, emniyet şefi F.G, ikinci kartiye şefi Ş.K, hazırlık şefi S.Y, elektro mekanik şube müdürü M.G, elektrik servis şefi O.Ö, makine mühendisi Ş.O. ve makine mühendisi M.A. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden elektro mekanik baş mühendisi S.Ö, maden mühendisi R.O, sondaj şefi T.U, jeoloji mühendisi H.O.K, emniyet vardiya nezaretçisi M.O, maden teknikeri M.Ö, işletme baş mühendisi M.T. ve maden mühendisi H.G'nin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27 Ekim Perşembe günü aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Polis ekipleri, şüphelilerden 24'ünü gözaltına alarak Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürmüştü, hakkında gözaltı kararı verilenler arasında bulunan vardiya çavuşunun ise İstanbul'da hastanede tedavi gören madenci kardeşine refakat ettiği öğrenilmişti.

 

 

Olay

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı.

27 Ekim Perşembe günü Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, müessese müdür yardımcıları, işletme müdürü, personel müdürü, işletme başmühendisi ile kartiye, iş güvenliği, sondaj ve aspiratör sorumlusu olarak görev yapan mühendislerin yer aldığı 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Polis ekipleri şüphelilerden 24'ünü gözaltına alarak Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürmüştü.

 

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