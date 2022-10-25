Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübün'de sıcak gelişme

Beşiktaş, son altı lig maçında sadece bir galibiyet alabildi.

Dün oynanan Hatayspor maçı mağlubiyeti sonrası Fransız teknik direktör ile yolları ayırma kararı alındı. Bu gelişmenin ardından Başkan Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael'in konuşmaları ortaya çıktı.

AHMET NUR ÇEBİ ISMAEL'İN YANINA GELDİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael, Nevzat Demir Tesisleri'nde bir konuşma gerçekleştirdi.

Valerien Ismael'in ''Üzerimde çok baskı var. Ben de rahatsızım ama bazı futbolcular gereği gibi oynamıyor, yapmıyorlar.'' dediği öğrenildi.

Ahmet Nur Çebi'nin ise ''Burası Beşiktaş, büyük kulüp, tabii baskı olacak, oynamayan futbolcular varsa gereğini yaparız. Cezasını veririz. Ama ilk gereğini yapacak olan sensin. Sen de böyle söyleyip yapmıyorsan konuşacak bir şey yok.'' dediği ve Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldığı öğrenildi.