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  • Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübün'de sıcak gelişme

Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübün'de sıcak gelişme

Beşiktaş'ta sıcak gelişme...

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 21:18
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Son dakika.. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz

Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübün'de sıcak gelişme
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Beşiktaş, son altı lig maçında sadece bir galibiyet alabildi.

Dün oynanan Hatayspor maçı mağlubiyeti sonrası Fransız teknik direktör ile yolları ayırma kararı alındı. Bu gelişmenin ardından Başkan Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael'in konuşmaları ortaya çıktı.

AHMET NUR ÇEBİ ISMAEL'İN YANINA GELDİ
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael, Nevzat Demir Tesisleri'nde bir konuşma gerçekleştirdi.

Valerien Ismael'in ''Üzerimde çok baskı var. Ben de rahatsızım ama bazı futbolcular gereği gibi oynamıyor, yapmıyorlar.'' dediği öğrenildi.

Ahmet Nur Çebi'nin ise ''Burası Beşiktaş, büyük kulüp, tabii baskı olacak, oynamayan futbolcular varsa gereğini yaparız. Cezasını veririz. Ama ilk gereğini yapacak olan sensin. Sen de böyle söyleyip yapmıyorsan konuşacak bir şey yok.'' dediği ve Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldığı öğrenildi.

 

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Vatandas
25.10.2022 21:36
Ersin artik kaleye gecmemeli.Ersine rağmen şampiyon olmuştur Beşiktaş.Kaç gol yemiş o sene bi bakın.Kaleye cekilen 5 şutun 3 ü gol olduysa o kaleci maç almaz sana nokta.  
 
Adanalı
25.10.2022 21:23
Ersin'i de gönder başkanım.  
 
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