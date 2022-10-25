﻿Son Dakika... Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi sona erdi

Son altı maçta sadece bir galibiyet alan Siyah-Beyazlılar, Atakaş Hatayspor mağlubiyeti sonrası Valerin Ismael ile yollarını ayırma kararı aldı.

NTV Spor'da yer alan habere göre Fransız çalıştırıcıya sezon sonuna kadar olan alacağının yarısın ödenecek. Yaklaşık 450 bin Euro alacak olan Ismael, sözleşme feshi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, Valerien Ismael yönetimin çıktığı 19 maçta 8 galibiyet alırken, 8 kez berabere kaldı, 3 kez mağlup oldu.