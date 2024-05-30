Son dakika... Beşiktaş'taki gece kulübü yangını soruşturmasında istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Nisan'da Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren bir gece kulübünde meydana gelen yangınla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Yangının tadilat sırasında çıktığı belirlenen olayla ilgili hazırlanan iddianamede, 7'si tutuklu toplam 9 sanık yer alıyor. Savcılık, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçlamasıyla 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediyor. İddianame, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

Mahkeme heyeti, 27 kişinin "müşteki" olarak bulunduğu iddianameyi incelemeye devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da bir gece kulübünde 2 Nisan'da tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Yangınla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı birçok kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında, iş yerinin mesul müdürü İsmet Şen (65), ortaklar Mehmet Menduh Ceylan (45), Şahzade Şekergümüş (50) ve Fatma Dörtgül, muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman Erdem (47), metal işleri firma sahibi Çağatay Altunel (43) ve mobilyacı E.E. (40) bulunuyordu. E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ayrıca, iş yeri teknik servis sorumlusu İbrahim Bildirici, iş kazasından suç kaydı bulunan sahne yapımı firması sahibi Dursun Çelik ve sahne yapımı teknik servis firması sahibi Sibel Çelik de gözaltına alındı.

İstanbul Adliyesi'ndeki Müracaat Savcılığında ifadeleri alınan 11 şüpheliden 9'u, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İki şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma devam ederken, yaşanan bu trajik olayda sorumluluğu bulunanların yargı önünde hesap vermesi bekleniyor.