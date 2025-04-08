Son Dakika - Beyaz Saray'dan Çin'e ek vergi kararı 'yüzde 104 oranında ek gümrük vergisi'

Beyaz Saray, AFP'ye yaptığı açıklamada; ABD yönetimi Çin'in misilleme önlemlerini geri çekmemesi nedeniyle %104 oranında ek gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe koydu. Beyaz Saray yetkilisi, yeni tarifelerin Çarşamba günüden itibaren geçerli olacağını doğruladı.

TRUMP'TAN ÇİN'E ÜLTİMATOM

ABD Başkanı Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Pekin yönetiminin Salı gününe kadar ABD mallarına uyguladığı misilleme vergilerini kaldırmaması halinde mevcut vergileri %50 artıracağını duyurmuştu. Trump aynı gün, Çin'e "saat 12'ye kadar" süre tanıdığını belirtmişti.

PEKİN'DEN SERT TEPKİ

Çin yönetimi, ABD mallarına uyguladığı %34'lük misilleme vergilerini kaldırmayacağını açıklayarak ABD'nin tehditlerine boyun eğmeyeceğini gösterdi.

TİCARİ SAVAŞTA YENİ AŞAMA

%104'lük ek gümrük vergisinin yarın sabah itibariyle yürürlüğe girmesiyle birlikte, iki ülke arasındaki ticari gerilim yeni bir boyut kazanacak. Bu hamle, küresel ticarette önemli dalgalanmalara yol açabilecek potansiyele sahip.