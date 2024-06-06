Son dakika.. Bingöl'de deprem

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika.. Bingöl'de deprem

Bingöl Karlıova'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı son verilere göre Bingöl’ün Karlıova ilçesi Soğukpınar köyünde yerin 2 kilometre derinliğinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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AFAD ise depremin yerin 18,64 kilometre derinliğinde meydana geldiğini. Saat 15.02’de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,9 olarak bildirildi.

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UZMANLAR KARLIOVA’YA DİKKAT ÇEKİYOR

Bugün Karlıova’da meydana gelen deprem sonrasında akıllara deprem uzmanı İTÜ Öğretim üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün Karlıova hakkında sık sık yaptığı uyarılar geldi. Erzincan-Karlıova fayı hakkında bölgedeki en son büyük depremin 1784 yılında meydana geldiğini, Kuzey Anadolu fayında 250 yıllık periyotlar aralığında büyük depremlerin olduğunu belirtti.

Karlıova fayında 7,2 ve 7,4 büyüklüğünde bir deprem riski olduğunu belirten Görür, böylesi bir depremin Bingöl, Erzincan, Tunceli arasını etkileyeceğini belirtti.

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