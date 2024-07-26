Son dakika... Bingöl'de deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), X hesabından Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezli olarak 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Saat 18.27'de gerçekleştiği belirtilen depremin 11.88 km derinlikte meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

KANDİLLİ'NİN PAYLAŞIMI

Kandilli Rasathanesi'nin X hesabından yaptığı deprem duyurusunda ise depremin 4.1 büyüklüğünde meydana geldiği bilgisi verildi.

Saat 18.27'de gerçekleştiği belirtilen depremin derinliğinin ise 5 km'de meydana geldiği açıklandı.

Kandilli'nin paylaşımı şöyle: