Son dakika... Binlerce hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Binlerce hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 4 bin 299 hakim ve savcını görev yerini değiştirdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 yılı ana kararnamesini duyurdu.

Yapıla duyuruyla beraber 4 bin 299 hakim ve savcının görev yerleri değiştirtildi.

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SİNAN ATEŞ CİNAYETİNİ ÇÖZEN SAVCININ DA GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

HSK'nin 2024 ana yargı kararnamesinde, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmayı yürütürken görevden alınan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer'in görev yeri değiştirildi.

Özeri'in, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na atanarak 'düz savcı' olması dikkat çekti.

Sinan Ateş cinayeti dosyasında Ahmet Yiğit Yıldırım’ı şüpheli olarak dosyaya kaydeden, dosyaya bilirkişi raporunu kazandıran isim olan Durdu Özer ile birlikte, yine Ankara Adliyesi'nde Sinan Ateş dosyasında görev yapan savcı Durmuş Ali Kaya da Ankara'dan Çınar Savcılığı'na atandı.

İzmir Adliyesi’nde bulunan ‘dinlenme odası’nda cephaneliğini sergilediği fotoğraflarla gündem olan Oktay Tabur İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı tenzili rütbe ile Karşıyaka Hâkimliği'ne atandı.

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Görev yeri değişen bazı isimler

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