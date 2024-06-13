Son dakika... Borsa'ya vergi düzenlemesi ertelendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Borsa'ya vergi düzenlemesi ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa'da işlemlere dönük getirilmesi planlanan vergi düzenlemesinin bir süreliğine ertelendiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM’ye sunulacak.

İlgili tüm taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz."

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NE OLMUŞTU?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borsa yatırımları ve kripto varlıklardan elde edilenler dahil finansal faaliyetlerin vergilendirilmesine yönelik bir çalışmayı sürdürdüğü ortaya çıkmıştı.

Büyük tepki çeken hamle sonrası Bakan Şimşek, taslağın gelen tepkiler üzerine yeniden değerlendirildiğini açıkladı.

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