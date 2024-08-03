Son dakika... Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem

Düzenleme: Kaynak: DHA
Son dakika... Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde saat 05.05'de, 4.69 kilometre derinlikte, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde Riçhter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Orhaneli ve çevre ilçelerinden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 05.05'de merkez üssü Bursa'nın Büyükorhan ilçesi olan Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 4.69 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Orhaneli ve çevre ilçelerinden de hissedildi. AFAD ve belediye ekipleri depremden sonra tarama çalışmaları başlatırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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