Flaş... Flaş... Büyükçekmece'de bir inşaat alanında kazı yapıldığı sırada cesetler bulundu

İHA'nın geçtiği son dakika haberine göre, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir inşaat alanında kazı yapıldığı sırada cesetler bulundu. Olay yerine polis sevk edildi.
İHA'nın geçtiği son dakika haberine göre, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir inşaat alanında kazı yapıldığı sırada cesetler bulundu. Olay yerine polis sevk edildi.
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