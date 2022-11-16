Cemevleri düzenlemesi TBMM'den geçti

Cemevlerine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı.

TV100'ün aktardığına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda cemevlerine yönelik düzenleme görüşüldü. Cemevlerine yönelik düzenlemeler ile maden kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına yönelik destekleri de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, belediyeler cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını gerçekleştirebilecek, içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını indirimli veya ücretsiz olarak karşılayabilecek. Kabul edilen maddeler arasında maden kazasında ölenlerin yakınlarına aylık bağlanması da yer alıyor.