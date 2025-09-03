Son dakika... CHP, Gürsel Tekin için harekete geçti!

CHP yönetimi, İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'den savunma istedi. Tekin'in 15 gün içinde savunma vermesi gerektiği ifade edildi.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi görevden alındı.

Çelik'in yerine İstanbul İl Başkanı olarak Gürsel Tekin atandı.

Özgür Özel, Tekin'in görevi kabul etmesi nedeniyle partiden ihraç edildiğini duyurdu.

Kongrenin iptal edilmesi sonrası CHP’li delegeler notere koştu

İstanbul il binasında nöbet başlatan CHP'liler, "Kayyıma karşı direneceğiz, içeri sokmayacağız" derken, Gürsel Tekin, "Göreve başladık" mesajını paylaştı.

ÖZGÜR ÖZEL, PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün (2 Eylül) İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırarak Gürsel Tekin'i görevlendirmesine ilişkin, "Yüksek Disiplin Kurulu'na verdik ve partiden ihraç ettik. Bu Gürsel Tekin olsa olur, bir başka isim olsa olur" dedi.

SAVUNMAYA ÇAĞIRILDI

İhraç kararı ardından CHP, Gürsel Tekin'i savunmaya çağırdı. Tekin'in 15 gün içerisinde savunma yapmak için partiye başvurması gerekiyor