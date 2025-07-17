Son Dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 3. jet soruşturma!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Silivri’de yapmış olduğu konuşma nedeniyle “kamu görevlisine hakaret” ve “tehdit” suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı.

Söz konusu soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada savcıyı hedef alan sosyal medya paylaşımlarına da soruşturma açıldığı aktarıldı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, Silivri'de ismini vermediği bir savcıya yönelik "Beyaz Toros'u koymuş oraya, sen kimi tehdit ediyorsun! Onun malına çök, bunun malına çök! Ne diye yetiştirdiler sizi? 1 masum yalnışlıkla içeride duracağına 99 suçlu dışarıda geçsin. Tutukluluk tedbirini buna göre verin diye öğrettiler. Ne yapıyorsun sen? Ne diye herkesin anasının, babasının emeğiyle kurulmuş 60 yıllık şirketlere pat diye çöküyorsun. Kul hakkı yemiyor musun, nasıl vereceksin hesabını?" demişti.

ÜÇÜNCÜ SORUŞTURMA

Özgür Özel'e MYK toplantısında yaptı açıklamalar gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ve tehdit" iddiasıyla bir soruşturma açılmıştı.

Özel hakkında 11 Temmuz'da da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya mitinginde Manavgat Belediyesi'ne yönelik operasyona yönelik yaptığı açıklamaları gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatılmıştı.

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