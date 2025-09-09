Son dakika... CHP'de istifa depremi!

Özlem Vural Gürzel, CHP’den istifa ettiğini duyurdu.

"BEYKOZ HALKINA VE YETKİLİ MAKAMLARA VERİLEMEYECEK HİÇBİR HESABIM YOKTUR"

Özlem Vural Gürzel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Beykoz Belediye Başkan Vekilliği görevini 10.03.2025 tarihinden bugüne kadar yapmaktayım. Bu göreve gelirken ve görevde bulunduğum süre boyunca doğruluk, adalet ve kamu yararının üstünlüğünü ilke edinmiş bir siyasetçi olarak tek önceliğim; Beykoz Belediye'sindeki tüm iş ve işlemlerin hukuk çerçevesinde ve dürüstlükten sapmadan, belirli bazı kişilere değil, Beykoz halkının tamamına fayda getirecek şekilde gerçekleştirilmesi olmuştur. Bu konuda vicdanım son derece rahattır. Beykoz halkına ve yetkili makamlara verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur.

Ne var ki; görev sürem boyunca gösterdiğim bu tutuma karşılık, seçilmiş belediye başkanı ve meclis grubumdaki bazı kişilerin yalnızca kişisel hırslarını gerçekleştirmemiş olmam sebebiyle hakaretlere ve cinsiyetçi söylemlere maruz bırakıldım. Bana yöneltilen asılsız suçlamalar, iftiralar, psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıkmış durumdadır.

Bu dönemde içinde bulunduğum durumu parti yöneticilerime anlattığımda muhataplarımın beni savunmadıklarını, hak vermediklerini, anlamadıklarını hatta yapayalnız bıraktıklarını ise asla unutmayacağım.

Maruz bırakıldığım tehdit ve baskılara boyun eğerek vekillik görevime devam etmem gerektiği yönünde telkinleri dışında parti içinde herhangi bir çözüm girişiminde bulunulduğuna da maalesef şahit olmadım.

"AKP VE MHP'DEN DESTEK GÖRDÜM"

Buna rağmen sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim.

Son olarak tüm bunlara rağmen katıldığım Anadolu Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, Beykoz Belediyesi seçilmiş başkanı ve özel kalemi tarafından yargılama ile hiçbir bağlantımın bulunmamasına rağmen tarafıma yöneltilen ağır iftiralar ve gerçek dışı suçlamalarla birlikte durumum artık katlanılamaz bir hale gelmiştir.

Söz konusu şartlar altında; CHP çatısı altında Beykoz halkına faydalı hizmetler gerçekleştiremeyeceğim için Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile duyuruyorum.

Özlem Vural Gürzel

Beykoz Belediyesi Başkan Vekili