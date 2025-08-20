Son dakika... CHP'li belediye başkanının oğlu tutuklandı

Son dakika... Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek tutuklandı.

Belediyeye soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, 50 gün sonra döndüğü Antalya'da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, 5 Temmuz'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmış, aralarında Muhittin Böcek'in de bulunduğu şüpheliler tutuklanmıştı. Bu süreçte yurt dışında olan Gökhan Böcek ise firari olarak aranıyordu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'dan Antalya'ya dönen Gökhan Böcek, havalimanında gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Böcek, savcılıkta yaklaşık 3 saat süren sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlikçe tutuklanmasına karar verilen Böcek cezaevine gönderildi.

