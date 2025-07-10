Son dakika... CHP'li bir belediye başkanı daha görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

5 Temmuz Cumartesi gözaltına alınan Tutdere hakkında 8 Temmuz Salı günü ev hapsi kararı verilmişti.

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman TUTDERE hakkında "İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terk etmemek suretiyle Adli Kontrol Altına Alınması üzerine, Anayasa'nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."