Son dakika... Çocukları yıllarca istismar eden sucuya 293 yıl hapis cezası

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Çocukları yıllarca istismar eden sucuya 293 yıl hapis cezası

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde ses yalıtımlı odada çocukları istismar eden Metin Şenay'a 293 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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