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Son Dakika.. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Akar'dan harekat ile ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin bilgi aldı. Harekat Merkezi'ndeki Bakan Akar ile telefonda görüşerek vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi aldı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 22:18
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Son Dakika.. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Akar'dan harekat ile ilgili bilgi aldı

Son Dakika.. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Akar'dan harekat ile ilgili bilgi aldı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na geldi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Harekat Merkezi’ne indi. Terör örgütü PKK/YPG tarafından sınır hattında gerçekleştirilen saldırılar, birliklerin faaliyetleri ve sahadaki son duruma ilişkin sınır hattındaki birliklerin komutanlarından brifing alan Akar, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşerek karadan ve havadan vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin yer aldığı toplantıda talimatlar vererek, Mehmetçiğe başarı dileklerini iletti.

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