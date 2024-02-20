Son dakika... DEM Parti İstanbul'da aday gösteremedi

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... DEM Parti İstanbul'da aday gösteremedi
DEM Parti geç başvuruda bulunduğu için İstanbul İl Seçim Kurulu’nun aday listesini kabul etmediği iddia edildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart tarihinde gerçekleşecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

Siyasi partiler, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait adaylarını listeler halinde ilçe seçim kurullarına teslim etti.

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DEM PARTİ BAŞVURU YAPAMADI İDDİASI

DEM Parti geç başvuruda bulunması nedeniyle İstanbul İl Seçim Kurulu’nun DEM Parti’nin aday listesini kabul etmediği iddia edildi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, SÖZCÜ TV’de konuyla ilgili yaptığı açıklamada ‘başvurumuzu yaptık, sorun yok’ ifadelerini kullandı.

"ADAY LİSTESİNDE BİR KAZA OLDU"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise Halk TV'de yaptığı konuşmada, "Aday listesinde bir kaza oldu, İl Seçim Kurulu ile müzakereler sürüyor" ifadelerini kullandı.

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