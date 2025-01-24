Son dakika!.. Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci Deniz Arman bir süredir tedavi gördüğü Çam Sakura Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Ünlü gazeteci ve televizyoncu Deniz Arman'ın vefatı, medya dünyasını derinden etkiledi. Gazetecinin hayatını kaybettiğini gazeteci Özay Erad sosyal medya hesabından açıkladı.

Erad'ın sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Ve medyadan bir yıldız, usta bir kalem daha kaydı.

"Kum saati" durdu.

İyi bir insan

İyi bir gazeteciyi

İyi bir beşiktaşlı

Deniz Arman'ı kaybettik.."

BİR SÜREDİR KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Deniz Arman, bir süredir Çam ve Sakura Hastanesi'nde kanser tedavisi görüyordu. Durumu ağırlaşan gazeteci, yoğun bakıma alınmış yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

DENİZ ARMAN KİMDİR?

Deniz Arman, 2 Mayıs 1961 tarihinde Ankara'da ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Arman'ın dedeleri 1800'lü yılların sonundaki büyük göçle Kırım'dan gelip İstanbul'a yerleşmiştir. Annesinin ismi Gülen Arman'dır. Babası Ülkü Arman gazeteciydi.

İlkokul üçüncü sınıfa kadar Çankaya İlkokulu'nda tamamladı. Sonra imtihanlarını kazandığı TED Ankara Kolejinde okuyarak 1979 yılında bitirdi. ODTÜ'deki bir yılın sonunda yatay geçiş yaparak okuduğu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Milliyet Ekonomi Servisi'nde işe başladı.

1985 yılında Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç olan Milliyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak gazeteciliğe başladı. Arkasından da Milliyet dış haber servisinde Mehmet Ali Birand'ın yanında görev yaptı. 1992 yılında Show TV’de çalışmaya başladı. Show TV’de 1992 yılında Mehmet Ali Birand’ın “32. Gün” ekibi ile beraber çalıştı.

Deniz Arman, 1985 yılında üniversiteden tanıştığı Bercis Gülerman ile evlendi. Volga adında bir oğlu vardır.