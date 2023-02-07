Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 5 bin 434’e yükseldi

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Depreme ilişkin son bilgiler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.
CAN KAYBI 5.434 OLDU
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 434 kişi hayatını kaybetti, 31 bin 777 kişi de yaralandı
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