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Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 5 bin 434’e yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 434 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 bin 777 kişinin yaralandığını açıkladı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 21:41
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Son Dakika... Depremlerde can kaybı 5 bin 434’e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 5 bin 434’e yükseldi
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Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. 

Depreme ilişkin son bilgiler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

CAN KAYBI 5.434 OLDU

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 434 kişi hayatını kaybetti, 31 bin 777 kişi de yaralandı

 

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