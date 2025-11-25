İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis gelirlerini aklama suçundan kapsamlı bir soruşturma başlattı.

TCMB denetimleri ve MASAK analiz raporlarıyla tespit edilen usulsüzlükler sonrası; İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin olmak üzere 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

25 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

Suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen şüpheli mal varlıkları ile Paybull A.Ş. ve Lezzona Gıda A.Ş.'ye, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince el konulduğu aktarıldı.

BAŞSAVCILIĞIN TAM AÇIKLAMASI

Başsavcılığın açıklamasının tamamı şu şekilde;

Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ile şirket yetkilileri hakkında yasadışı bahis gelirlerini aklama soruşturması başlatılmıştır.

TCMB denetim ve MASAK analiz raporlarında tespit edilen eylemler çerçevesinde; İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Bahkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. 25 şüphelinin gözaltına alındığı adreslerde arama ve el koyma tedbiri uygulanmıştır.

Soruşturmanın salahiyeti ve delillerin korunabilmesi adına suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen şüpheli malvarlıklarına, Paybull Anonim Şirketine ve Lezzona Gıda Anonim Şirketine İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla el konulmuştur. Soruşturma, mali güvenliğin temini adına titizlikle sürdürülmektedir.

PAYBULL NEDİR

2018 yılı sonunda kurulan PayBull hem bireysel hem kurumsal müşterilerine dijital cüzdan ve ödeme hizmeti çözümleri sunan bir ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak biliniyordu.

