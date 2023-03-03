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Son Dakika... Akşener'in çıkışının ardından DEVA ve Saadet'ten ilk açıklama

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamasının ardından DEVA ve Saadet'ten açıklamalar geldi.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 17:26
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Son Dakika... DEVA ve Saadet'ten ilk açıklama

Son Dakika... Akşener'in çıkışının ardından DEVA ve Saadet'ten ilk açıklama
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masaya dayatma suçlaması yönelterek masadan ayrılmasının ardından Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısı yaptı. Akşener'in açıklamasının ardından Altılı Masa bileşenlerinden DEVA ve Saadet'ten açıklamalar geldi.

DEVA PARTİ'Lİ EKMEN: GERİSİNİ KONUŞMAYA GEREK VAR MI?

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, "Nezaket, letafet, saygı, özsaygı en önemlisi hakikate sadakat yoksa gerisini konuşmaya gerek var mı?" ifadelerini kullandı

SAADET PARTİ'Lİ KAYA: DAYATMA SÖZ KONUSU DEĞİL

Halk TV'de konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya ise, "Hiçbir şey şekilde bir dayatma söz konusu değil. Orada ortak bir kanaat meydana geldi, insanlar iradesini ortaya koydu. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş'la ilgili yaptığı değerlendirmelerin toplumda takip edildiğini biliyoruz. Ben nasıl CHP'li bir belediye başkanına, milletvekiline illa benim dediğim noktaya geleceksin şeklinde bir yaklaşım içinde olamazsam, CHP'nin 'Onlar görevlerine devam edecektir' açıklamasını nasıl yok sayabilirim. Dayatma söz konusu değil. İstişare şeklinde konuşuldu ve metne imza atılarak toplantıdan çıkıldı."

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