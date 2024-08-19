Son dakika... Dilan Polat cezaevinden böyle çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Son dakika... Dilan Polat cezaevinden böyle çıktı

Dilan Polat tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. "Suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

"TÜRK ADALETİNE HAKKANİYETİ VE DOĞRULUĞU İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Dilan Polat'ın tahliye edildiği anlar kameralara anbean yansıdı. Dilan Polat'ı geçtiğimiz aylarda tahliye olan kardeşi Sıla Doğu karşıladı. Polat, minibüsten indirildikten sonra lüks bir otomobile bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Dilan Polat hakkında tahliye kararı verilmesi üzerine cezaevi önünden fotoğraf paylaşan kardeşi Sıla Doğu, "Türk adaletine hakkaniyeti ve doğruluğu için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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ENGİN POLAT- DİLAN POLAT DAVASI

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

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