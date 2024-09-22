Son Dakika... Ege'de deprem! (22 Eylül 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika... Ege'de deprem! (22 Eylül 2024)

Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.

AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde yeni bir deprem meydana geldi.

AFAD depremin büyüklüğünü önce 4.5 olarak duyurdu, ardından 4.3 olarak düzenledi.

Deprem çevre illerden de hissedilirken depremşn derinliği 8.68 km olarak kaydedildi.

Saatler 11:47'yi gösterdiğinde meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi tarafından henüz açıklanmadı.

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