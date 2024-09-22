Son Dakika... Ege'de deprem! (22 Eylül 2024)

AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde yeni bir deprem meydana geldi.
AFAD depremin büyüklüğünü önce 4.5 olarak duyurdu, ardından 4.3 olarak düzenledi.
Deprem çevre illerden de hissedilirken depremşn derinliği 8.68 km olarak kaydedildi.
Saatler 11:47'yi gösterdiğinde meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi tarafından henüz açıklanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 22, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-09-22
Saat:11:47:21 TSİ
Enlem:40.15139 N
Boylam:23.99833 E
Derinlik:8.68 km
Detay:https://t.co/td7zVzUDrW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi