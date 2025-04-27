Son dakika... Elazığ'da büyük deprem! (27.04.2025)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.09'da merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Elazığ ilimizin Sivrice ilçesinde saat 21.09'da meydana gelen ve Malatya ilimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

VALİ HATİPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA: HASAR İHBARI YAPILMADI

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu açıklamasında "Geçmiş olsun Elazığ. Şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuz durum yoktur. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." dedi.

Öte yandan, 23 Nisan'da İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Yaşanan depremin ardından İstanbul'da artçılar devam ediyor. İstanbullular evlerine girmeye halen devam ederken Elazığ'dan gelen haber sadece Elazığlıları değil İstanbulluları da bir hayli korkuttu.