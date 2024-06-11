Son dakika... Erdoğan Ayşe Ateş ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmesinin ardından kritik bir adım attı.

Erdoğan, Saray’da Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’le bir görüşme gerçekleştiriyor. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan ile Özel’in yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunurken, görüşmenin yaklaşık yarım saat önce başladığı bilgisini gazetecilerle paylaştı.

KIZLARINI DA GÖTÜRDÜ

Ayşe Ateş'in, Erdoğan ile yaptığı görüşmeye iki kızını da götürdüğü öğrenildi.

UZUN SÜREDİR GÖRÜŞME TALEP EDİYORDU

Ayşe Ateş yaklaşık bir yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme talep ettiğini belirtmişti.

Resmi ve gayriresmi şekilde iletişim kurmaya çalıştığını ifade eden Ayşe Ateş, 10 Haziran’da CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada Erdoğan'ın görüşme talebini kabul ettiğini fakat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bunların sırtını sıvazlamayın bunları korumayın" sözleri üzerine görüşmenin iptal edildiğini açıklamıştı.

Açıklamanın kamuoyunda yankı uyandırmasının ardından Erdoğan'ın, Ayşe Ateş ile bir araya geleceği duyurulmuş; net tarih verilmezken önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleşecek denilmişti.

Siyasette yumuşama/normalleşme tartışmalarının gündemi meşgul ettiği bugünlerde Erdoğan’ın Özgür Özel’e yaptığı iade-i ziyaretin hemen ardından Ayşe Ateş’i Saray’da kabul etmesi dikkat çekti.

DAVA 1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın görülmesine 1 Temmuz'da başlanacak.