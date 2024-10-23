Son dakika... Erdoğan ve Putin'den ortak terör saldırısı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin, görüşmesi bugün gerçekleşecekti. Görüşmeden önce TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı, görüşmenin seyrini değiştirdi.

Vladimir Putin, TUSAŞ'ta gerçekleşen terör saldırısı hakkında konuştu. Putin, "Ankara'daki terör saldırısını kınıyorum" dedi.

"BRICS'E KATILACAKSINIZ"



"Bugünkü toplantımız çok önemli olacak" Putin sözlerini şöyle sürdürdü:

Ticari ve ekonomik işbirliğimiz gelişmeye devam ediyor. Geçen sene ticaret hacmimiz 55 milyar dolardı. Bu yılın ilk 8 ayında yüzde 6.2 artış gösterdi. Türk iş dünyası da burada makine sanayisine önemli yatırımlar yaptı. Geçen sene boru hatları üzerinde 20.5 milyar metrküp doğalgaz sevk edilmiştir. Doğalgaz merkezi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Akkuyu Nükleer Güç Santralii 7/24 bitiyor. İnanıyoruz ki önümüzdeki yılda ilk ünitede enerji üretimi başlayacak. Turizm alanında da önemli bir işbirliğimiz var. Geçen sene Türkiye'ye 6.3 milyon Rus turist gitti. Yüzde 27 civarında bir artış söz konusu. Bu yılın ilk 8 ayında 4.5 milyon turist geldi. Rakamlar bakımında Rusya ilk sırada yer alıyor. Afet bakanlıkları düzeyinde önemli işbirlikleri var. Uluslararası konularda da yakın işbirliği söz konusu. BRICS'e katılacaksınız. Ortadoğu'daki pozisyonlarımıza bakıyoruz. Türkiye ve Rusya çok yakın. Kafkasya, Suriye ve Ukrayna konularında bilgilendirmeler yapacağım.

"4 ŞEHİDİMİZ 14 YARALIMIZ VAR"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Davetiniz ve ev sahipliğiniz teşekkür ediyorum. Astana'daki görüşmemizin ardından sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Taziye mesajınız için teşekkür ediyorum. 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Siz değerli dostumu Türkiye'de görmek istiyorum. Banka ödemelerindeki sıkıntıların çözülmesine yönelik çabalar devam ediyor. Bu konuda bir mekanizma tesis edilmesi amacıyla bakanlıklarımız ve Merkez Bankamız iletişim halinde.