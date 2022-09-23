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Son Dakika... Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na. Onun derdi bizi niye gersin?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle misiniz?" çıkışını değerlendiren AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O bizim derdimiz değil, onların derdi. Onların derdi niye bizi gersin ki?" dedi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 15:26
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Son Dakika... Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması. Onun derdi bizi niye gersin?

Son Dakika... Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na. Onun derdi bizi niye gersin?
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisine yönelik, "Şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle misiniz? Artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz?" mesajına ilişkin değerlendirmesi sorulan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Onların derdi niye bizi gersin ki?" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

"Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak öncelikli tahıl koridoru meselesi, ardından esir takasıyla ilgili süreçte hamd olsun 4 milyon tonu aşan bir tahıl koridorundan gidişler oldu. Hâlâ devam ediyor. Bizim tabi şu andaki önemli adımlarımızdan biri Rusya tarafından gelecek olan tahıl. En önemlisi gübre nakli meselesi. Bunu başlattığımız anda fakir ülkelere nakli yapmamız onları ciddi manada hareketlendirecektir.

Esir takasında da 200 ismin üzerinde durmuştuk. 200 ismin hepsi de bizde mevcut. Bunlar bizim misafirimiz, birisi Putin'in özellikle üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de Rusya'ya gönderdik.

YUNANİSTAN'DAKİ GİRİŞİMLER

Onun İletişim Başkanlığı var da bizim İletişim Başkanlığı yok mu? Bizim İletişim Başkanlığımız çok daha güçlü, onlar bizi geriden takip ediyorlar.

EKONOMİ YÖNETİMİ TOPLANTISI

Neleri ele alacağımızı açıklarsam doğru olmaz. Bu sadece Mir Kart değil, alternatifi olarak elimizde neler var. Bunlar üzerinde duracağız. Bu çalışmamızı sürdüreceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Arkadaşlar o bizim derdimiz değil, o onların derdi. Onun derdi niye bizi gersin ki. Biz işimize bakıyoruz. Cumhur İttifakı kararlı bir şekilde yola devam ediyor, onlar da kararsız şekilde yola devam ediyor. Aramızda fark bu.

Central Park'ta yanımıza gelen dünyanın değişik ülkelerinden dostlar, hepsi hakikaten ummadığım, beklemediğim şekilde farklı yaklaşımlarla, farklı sorularla teveccühlerini gösterdiler. Bu da bizi mutlu etti, demek ki dünyada sevenlerimiz var."

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