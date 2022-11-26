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Son Dakika... Erdoğan'dan Konya'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 18:16
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Son Dakika... Erdoğan'dan Konya'da konuşuyor

Son Dakika... Erdoğan'dan Konya'da konuşuyor
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İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Konya uluslararası spor etkinliklerinde de ön plana çıkıyor. Konyamız 54 farklı ülkeden binlerce sporcuyu misafir etti. Biz size inanıyoruz. Hani sözümüz var ya kale içeriden Fetih edilir. Kalenin içindeki fatih kimler, kadınlar bu kadar. Konya'nın bizim siyasi mücadele tarihinde özel yeri var. Yerli ve milli duruşuyla daima kendinden söz ettirmiştir. 12 Eylül'den 29 Şubat'ın karanlık günlerine kadar tavrınızı ortaya koydunuz. Erbakan Hocamızdan sonra kurmuş olduğu partinin varisleri aynı istikamette yürümemişse de biz yeni bir dönemi başlattık. Türkiye'nin 1 numaralı partisi olduk. Şu anda da bu gücümüzü ülkemizin geneline yaymak suretiyle yolumuza devam ediyoruz.

Bize gönül veren tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. Bu sevdamızı birileri gibi lafta bırakmıyoruz. İcraatlarımızla ortaya koyuyoruz. Kamu yatırımlarından Konyamız her zaman hak ettiği payı alıyor. Toplam 80 milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, sanayiden gençlik ve spora her alanda şehrimizi en büyük yatırım hamlesiyle tanıştırdık. Yatırımlarımız sayesinde Konya AK Parti'nin sembol şehirlerinden birisi haline gelmiştir. Konya Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz çalışmalarıyla örnek oluyor. Şu anda bizim ölenlerimiz, Allah ve vatan yolunda şehadete yürümüşlerdir. 3 şehidimiz var. Onların kanları yerde kalmayacak.Analar evlatlarını askere gönderirken kına neden yakarlar bunun için. Bu yola koyulan Mehmedimiz boşuna bu yolda yürümedi. Dünyada askerine Mehmet adını veren başka ülke yoktur. Peygamberimizin adından geliyor bu. Daha sevgili olsun diye adını Mehmetçik yapmışız. Buralara kolay gelinmedi, gelinmez. Onun için bizim Mehmetçiklerimizi hiçbir zaman bu din düşmanları kafir zümresi bitiremez. Bunu bilerek buna inanarak bu yolda yürüyoruz, devam edeceğiz. Rabbim bizlere de bu şehadeti nasip etsin.
 

 

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