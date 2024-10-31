SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı!

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı.

İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un kayyum olarak atandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/162302 sayılı soruşturma kapsamında “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet ÖZER; Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can AKSOY İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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