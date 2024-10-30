Son dakika... Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı iddiası. CHP'den açıklama

''PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde gözaltına alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in savcılık ifadesi sürerken, İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyım olarak atandığı iddia edildi.

ÖZGÜR ÇELİK YALANLADI

CHP İl Başkanı Özgür Çelik konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul’daki resmi makamlarla görüştüm, bir kısım medyada yer alan Esenyurt Belediyesine kayyum atandığına yönelik Resmi bir yazışma ve bilgi yoktur" ifadelerini kullandı.