Son dakika... Saldırgan etkisiz hale getirildi, rehin alınanlar kurtarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, ABD firması Procter and Gamble’a (P&G) ait fabrikanın ana binasını basan kişi, içeridekileri rehin aldı.

Şüpheli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze ile Mısır arasındaki sınır kapısının açılması talebiyle fabrikadakileri rehin aldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve özel harekat ekipleri yönlendirildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bilgi almak üzere fabrikaya geldi. Fabrikanın yer aldığı cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Fabrikada 1'i kadın olmak üzere toplamda 7 kişi alıkondu. Rehin alınanların 3'ünün şirkette muhasebeci, 1 kişinin proje sorumlusu, diğer 3 kişinin ise personeli olarak görev yaptığı öğrenildi.

Öte yandan Kocaeli Gündem gazetesi fabrikanın içinden ilk fotoğrafı yayınladı.

Fotoğrafta, saldırganlar tarafından fabrika duvarına Türk ve Filistin bayraklarının çizildiği ve "Kapılar açılacak. Gazze için. Ya Musalla ya Ölüm" yazıldığı görüldü.

İlk önce fabrikayı 2 kişinin bastığı iddia edilse de ilerleyen saatlerde, çalışanları 1 kişinin rehin aldığı tespit edildi.

REHİNE KRİZİNDE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Fabrika içerisinden yeni görüntüler ortaya çıktı. Rehin alınan kişilerden birinin doğum günü olması sebebiyle daha önceden hazırlık yapan iş arkadaşları, saldırgandan doğum günü kutlaması için izin istedi.

Saldırganın izin vermesiyle kutlama yapıldı. Daha önceden alınan pastada yer alan mumlar üflenirken, arkadaşları doğum günü olan personeli kutladı.

Videoda rehin alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü.

“EŞİM, 'YAKLAŞAN OLUNCA SAĞA SOLA ATEŞ AÇTI' DEDİ”

Rehin tutulan kişilerin yakınları da fabrikaya geldi.

Şirket muhasebecisi olan rehinelerden Süheyla Zihni'nin eşi İsmet Zihni, saldırganın bir hesaptan yayın açtığını söyledi.

Zihni, "Görüntülerde eşim vardı, arkadaşımın eşi vardı. 1-2 tane de erkek çalışan orada otuyorlardı. Müzik çalıyorlardı" dedi.

Eşinin mesaj gönderdiğini de aktaran Zihni, şu ifadeleri kullandı:

"Eşim bana mesaj attı ama o mu başkası mı bilmiyorum. Rehin alındığını söyledi. 'Biri yaklaşırsa sağa sola ateş açıyor' dedi. Saldırgan rehin aldığı kişilere, 'Size bir şey yapmayacağım, rahat olun' demiş. İçeride 7 kişi var. Ben İzmit'ten geliyorum. İzmit'teyken beni kardeşi arayıp 'Telefona bakmıyor, bir şey mi var' diye sordu. Sonra ben aradım yine bakmadı. Daha sonra mesaj atmış 'Rehin alındık' diye. Aradım, açtı 'Rehin alındık, iyiyiz' dedi kapattı telefonu ben öyle geldim."

SALDIRGANDAN PAYLAŞIM: SEVDİKLERİMİN YAPACAĞI TEK ŞEY BENİM İÇİN DUA ETMEK

Fabrikayı basan kişinin kimliği de belirlendi.

Saldırganın daha önce aynı fabrikada çalıştığı ve alçı, boya, sıva ve bina dekorasyonu işleri yapan İbrahim Y. olduğu ortaya çıktı.

İbrahim Y.’nin sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptığı görüldü.

Saldırgan, paylaşımında, "Bu saatten sonra sevdiklerimin yapacağı tek şey benim için Filistin'e dua ettikleri gibi dua etmektir" ifadelerine yer verdi.

“KİMSENİN SÖYLEDİĞİ UMURUMDA DEĞİL”

İlerleyen saatlerde de sosyal medya paylaşımlarına devam eden İbrahim Y., "Kimsenin söylediğinin umurumda olmadığının farkındasınızdır umarım. İster deli, ister terörist, isterse hain olsun. O kapının açılacağına inanmıştım" dedi.

Saldırganın bir diğer paylaşımında da rehinelerden birinin doğum gününün kutlanmasıyla ilgili, "Her ölüm, bir doğuma gebedir. Barışın doğumu ve barışın kapılarının açılması umuduyla" notunu düştüğü görüldü.

DIŞARI ÇIKMA FIRSATI OLDUĞU HALDE ÇIKMAMIŞ

Saldırgan ayrıca rehinelerden Süheyla isimli kadının çıkma fırsatı olmasına rağmen dışarıya çıkmadığını iddia ederek "Süheyla Hanım çıkma fırsatı olduğu halde arkadaşlarını bırakmayıp, kalarak dünyaya örnek bir davranış sergilemiştir" paylaşımı yaptı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Rehine krizinin sona erdiğini açıklayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Rehinelerin hiçbirine zarar gelmeksizin küçük bir operasyonla etkisiz hale getirdik. Çünkü müzakereler sonuç vermedi. Kardeşlerimizin her birinin sağlık durumu iyi. Bizatihi olay sırasında içerideydim" dedi.

“EMNİYET GÜÇLERİMİZ GEREKENİ YAPTI”

Operasyonun sorulması üzerine Yavuz, "İhtiyaçlarını gidermek üzere dışarı çıktığında ona göre konuşlanmıştık. Kıymetli emniyet güçlerimiz gerekli müdahaleyi yapmak suretiyle gerekeni yaptı. İki silahı vardı, üzerinde de düzenekler mevcuttu, biz de bu konularda çok hassas davranırız. Her ihtimali değerlendirdik. Bizim operasyonumuzda herhangi bir ateş etme eylemine girişemedi, arkadaşlarımız çok anlık bir hareketle etkisiz hale getirdi. Eski çalışan olduğu doğrudur" diye konuştu.

Saldırganın yaralı olup olmadığının sorulması üzerine Yavuz, "Hayır arkadaşlar" yanıtını verdi.