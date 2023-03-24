Son Dakika... Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı adaylığından çekildi

Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi'nde Genel Başkan Fatih Erbakan, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erbakan açıklamasında, "Bugün sayın Cumhurbaşkanı ile kendilerinin daveti üzerine saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Yeniden Refah Partimizin bu ittifak sürecinde başından beri prensipler konusunda kendisiyle anlaşmaya, uzlaşmaya vardık" dedi.

"Yeniden Refah Partimizin talep ettiği prensiplerimizin yazılı olduğu mutabakat metni AK Parti'nin ve Yeniden Refah Partimizin genel sekreterleri tarafından imza altına alındı" diyen Erbakan, "Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması halinde bu prensiplerin uygulanmasının takipçisi olunacağı yönünde bir mutabakat sağlanmış oldu" ifadelerini kullandı.

Erbakan, "Bu prensiplerimizin üzerinde mutabakata varılmasından dolayı Yeniden Refah Partisi olarak tüm seçim bölgelerinde kendi amblemimizle, kendi adaylarımızla ancak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı almış bulunuyoruz" diye konuştu.

Erbakan açıklamasında cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini de duyurdu. Fatih Erbakan, "Sayın Cumhurbaşakımız da önümüzdeki hafta salı ya da çarşamba günü genel merkezimize bir ziyarette bulunacak. Tabii ki bu kararımız doğrultusunda cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırmış bulunuyoruz" dedi.